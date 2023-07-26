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Fatsa'da doktoru darp eden kişi gözaltına alındı

Sağlık Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay'ın hasta yakını tarafından darp edilmesi sonucu şüpheli gözaltına alındı. Doktorların protestosu devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktoru darp ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darp edildi.

Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hastanede görevli doktorlar yaşanan olayı protesto etmek için bir süre iş bıraktı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Sağlık

Fatsa Ordu Sağlık Haberler

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