Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi, Yoğun Bakıma Alındı

Sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SANATÇI Fatih Ürek sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamızın şu anda yoğun bakımda takip ve tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikesi halen mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

Sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaparken fenalaştığı öğrenilen sanatçı Fatih Ürek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ürek kalp krizi nedeniyle saat 11.15 sıralarında Sarıyer'de özel bir hastaneye getirilerek yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam eden Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Hastamızın şu anda yoğun bakımda takip ve tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikesi halen mevcuttur" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
