Fatih Erbakan: Kalp krizi vakalarının mRNA aşılarıyla bağlantısı araştırılmalı

TUNAKAN YILDIRIM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dünya genelinde artan kalp krizi vakalarının koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Erbakan, "Bu gibi salgınlarda, bu gibi konularda Sağlık Bakanlığı'mızın dışarıya bağımlı bir şekilde değil, yerli ve milli bir duruşla hareket etmesi önemli. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nü güvenilir bir kuruluş olarak görmüyoruz, Yeniden Refah Partisi olarak… Sağlık Bakanlığı'mızın bu Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden çıkıp yerli, milli bir istikamette yürümesi son derece önemli, bundan sonrası için atılacak olan adımlarda da" dedi.

Fatih Erbakan, bir dizi programa katılmak için bugün Karabük'e geldi. Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünya genelinde artan kalp krizi vakalarının koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirten Erbakan, şunları söyledi:

" SAĞLIK BAKANLIĞI'MIZIN BU DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN VESAYETİNDEN ÇIKIP YERLİ, MİLLİ BİR İSTİKAMETTE YÜRÜMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

"Bu gibi salgınlarda, bu gibi konularda Sağlık Bakanlığı'mızın dışarıya bağımlı bir şekilde değil, yerli ve milli bir duruşla hareket etmesi önemli. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nü güvenilir bir kuruluş olarak görmüyoruz, Yeniden Refah Partisi olarak. Daha önce pek çok skandallara da adı karışmış bir örgüt. Bill Gates Vakfı'nın fonladığı, bu nedenle de sakıncalı birtakım faaliyetler içinde olabilen bir örgüt. Sağlık Bakanlığı'mızın bu Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden çıkıp yerli, milli bir istikamette yürümesi son derece önemli, bundan sonrası için atılacak olan adımlarda da.

"GENÇ YAŞLARDA BU PIHTI ATMA, EMBOLİ VAKALARININ mRNA AŞISI İLE OLAN İLİŞKİSİ ARAŞTIRILMALI"

Corona ile ilgili o zaman da söyledik. Faz aşamaları tamamlanmamış, ne olduğu belli olmayan aşılar, yan etkileri belli değil, bunlar testleri tamamlanmamış, son derece riskli. Nitekim Almanya'da, Avrupa'da açılan tazminat davaları da bizim haklılığımızı ortaya çıkarttı. Emboli vakaları, kalp krizi vakaları, turbo kanser vakaları, özellikle kalp krizinin çok genç yaşlara inmesi... Tabii Türkiye'de de bu var. Genç yaşlarda bu pıhtı atma, emboli vakaları ve kalp krizi vakalarının mRNA aşısı ile olan ilişkisinin bilimsel olarak araştırılıp kamuoyuna da açıklanması lazım. Genç yaştaki kalp krizi vakalarının ne kadarı MRNA aşısı olmuş, ne kadarı olmamış, bir ilişki var mı; bu konunun aydınlatılması son derece önemli. Tabii ki Avrupa'daki, Almanya'daki davalar da bizim endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Çünkü mRNA aşısı üreten firmaların tazminata mahkum edilmesi, bu endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarttı."