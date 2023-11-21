Fas'taki doktor sendikaları, Filistin'e yardım çağrısı yaptı

Fas'taki doktor sendikaları, tüm sağlık personelini Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansına bağış yapmaya çağırdı. Ulusal Özel Sektörde Uzman Doktorlar Sendikası, Ulusal Serbest Sektör Doktorlar Sendikası, Ulusal Genel Tıp Sendikası, Ulusal Özel Klinikler Sendikası tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Fas'taki doktor sendikaları, tüm sağlık personelini Beyt Mal el- Kudüs eş-Şerif Ajansına bağış yapmaya çağırdı.

Ulusal Özel Sektörde Uzman Doktorlar Sendikası, Ulusal Serbest Sektör Doktorlar Sendikası, Ulusal Genel Tıp Sendikası, Ulusal Özel Klinikler Sendikası tarafından konuya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımı durdurma konusunda uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler kurumlarının ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmesinin gerektiği" belirtildi.

Beyt Mal el- Kudüs eş-Şerif Ajansının Kudüs başta olmak üzere Filistin'de imar, sağlık, eğitim, yetimler, yaşlılar ve engellileri desteklemeye yönelik projeleri olduğuna işaret edilen açıklamada, tüm sağlık personeline Ajansa bağış çağrısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası topluluğa "kuşatmanın kaldırılması ve Filistinlilere gıda, su ve ilaç ulaştırılması için yardım konvoylarının yolunun açılması ve yaralı, yaralı, hasta ve tüm etkilenenlerin bakımı için" çalışmaya çağrıda bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komitesinin Fas'taki saha kolu olarak faaliyet yürüten Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, Fas Kralı 2. Hasan'ın girişimiyle Filistin'e, özellikle de Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere maddi yardım sağlamak amacıyla 1998'de kuruldu. Kudüs Komitesi, hastane, sosyal ve eğitim merkezleri inşası gibi çeşitli faaliyetlerle Kudüs halkına destek olmaya çalışıyor.