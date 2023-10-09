Fas'ta depremzedelere yardım için dağlık bölgeleri gezen doktor

Fas'ta meydana gelen depremde yaralananlara yardım etmek amacıyla dağlık bölgeleri gezen doktor Zuheyr Lehna, cerrahi operasyonlar yaparak tıbbi destek sağlıyor. Lehna, zor bölgelerde görev yapmış olmasının avantajını kullanarak depremin vurduğu köylere ulaşıyor ve hastaları tedavi ediyor. Ayrıca, uzak köylerdeki kişilere ilk yardım eğitimi veriyor.

Fas'ta "fakirlerin doktoru" olarak bilinen Zuheyr Lehna, ülkede 8 Eylül'de meydana gelen depremde yaralananların cerrahi operasyonlarına yardımcı olmak ve tıbbi destek sağlamak amacıyla 5 kişilik ekibiyle dağlık afet bölgelerini geziyor.

Faslı doktor Lehna, depremzedelere tıbbi müdahalelerde bulunmak ve bölge halkını ilk yardım konusunda bilgilendirmek için kimi zaman yürüyerek kimi zaman da yük hayvanlarının sırtında ulaşılması zor köylere gidiyor.

Doktor Lehna daha önce de zor bölgelerde görev yapmış

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan 56 yaşındaki doktor Lehna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de bazılarında savaş ve çeşitli tehlikelerin yaşandığı 10'dan fazla ülkede görev yaptığını söyledi.

Lehna, zor bölgelerde görev yapmış olmasının, depremin vurduğu Atlas Dağları yakınında ulaşılması zor bölgelerde çalışmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Daha önce katıldığı görevlerde, uzak köylere giden sağlık ekiplerinin buralarda kısıtlı bir süre geçirdiğini kaydeden Lehna, mesafenin uzak olması nedeniyle köyler ile sağlık ekiplerinin kaldığı şehir merkezleri arasında gidip gelmenin vakit kaybettirdiğini ifade etti.

Beş kişilik ekibiyle depremzedelere el uzatıyor

Lehna, 5 kişilik ekibiyle depremzedelere yönelik yürüttüğü çalışmalarının kısa süreli olmadığını ve uzun bir dönemi kapsayacağını vurguladı.

Uzak köylere yönelik ziyaretlerinin Marakeş'in güneyindeki Tahnavut kentine bağlı Sitti Fatima köyünden başladığını anlatan Lehna, ağır yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.

Yaptıkları ziyaretlerde, kronik hastalarla ve yaralılarla ilgilendiklerini vurgulayan Lehna, "Tamasint köyünde bir adam hareket eksikliğinden dolayı kısmi felçli durumda kalmış ve bu da ayaklarında tümöre neden olmuş. Ayrıca yüksek tansiyondan muzdarip. Bu gibi hastaları tedavi etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Yarı felçli durumdaki adamın hareket etmesine yardımcı olacak birini aradıklarını dile getiren Lehna, adamın eşine bazı yöntemleri öğrettiklerini ve bu sayede yarı felçli adamın ayakta durmasını ve biraz da olsa hareket etmesini sağladıklarını ifade etti.

Doktor Lehna, sağlık merkezlerine uzak olmanın ücra köylerdeki kişilerin durumunu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Faslı doktor bazen hastaları tedaviye ikna etmek zorunda kalıyor

Halkın sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılamanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Lehna, 4x4 araçların zorlukla ulaştığı Yüksek Atlas Dağları'ndaki bir köyde yaşlı bir kadının tedavisi konusunda yaşadığı sıkıntıları ise şöyle anlattı:

"Amine isimli 70 yaşlarında bir nine, köyünü ziyaret ettiğimizi öğrenir öğrenmez bana yarasını göstermeye geldi. Amine teyze biz köye varmadan üç gün önce bayılıp yüzüstü düşmüş, yüzü yaralanmış, burnu ve alt göz kapağı yarılmıştı. Evinden en az üç saat uzaklıktaki bir hastaneye götürüldükten sonra burun yarası dikildi ancak şiddetli ağrı hissettiği için göz kapağının dikilmesini reddetti."

Yaşlı kadının gözünde daha kötü durumlar oluşmaması için yaranın dikilmesi gerektiğini vurgulayan Lehna, anestezi alarak bu dikişin yapılması ve bu işlemi yapmak için gereken ekipmanların olduğu konusunda yaşlı kadını zor da olsa ikna etiklerini söyledi.

Yaşlı kadının sonunda tereddüdüne rağmen durumu kabul ettiği aktaran Lehna,"Böylece kızının dağların yükseklerinde bir ameliyathaneye dönüştürdüğümüz evine gittik. Amine teyzennin bunu kabul etmek için güvence verilmesine ihtiyacı vardı. Alt göz kapağı diktim, basit bir işlemdi ancak incelik istiyor." diye konuştu.

Aynı zamanda bu bölgelerdeki gençlere ilk yardım eğitimi de veren Lehna, doktorları ve hemşireleri depremden etkilenen bu bölgeleri ziyaret etmeye çağırdı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yaklaşık 60 bin evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı belirtilmişti.