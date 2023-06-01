Farklı siyasi görüşteki hemşireye hakaret eden doktor ve eşi açığa alındı

Şanlıurfa'da farklı bir partiye oy verdiği gerekçesiyle sağlık çalışanına hakaret edip tehditler savurduğu iddia edilen aile hekimi ile sağlık çalışanı eşi açığa alındı.

Şanlıurfa'da farklı bir partiye oy verdiği gerekçesiyle sağlık çalışanına hakaret edip tehditler savurduğu iddia edilen aile hekimi ile sağlık çalışanı eşi açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde yaşandı. Merkezde görevli aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. ile hemşire T.B. arasında farklı siyasi görüş nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışmada İ.Ö., hemşire T.B'ye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından" dedi. Yaşanan olayı araya giren çevredekiler engelledi.

T.B.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimi ile eşinin sözleşmesini 2 aylığına askıya aldı. Öte yandan çift hakkında adli da başlatıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA