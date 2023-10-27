Evden çalışmanın sağlık ve sosyal etkilere etkisi

Günümüzde esnek üretim biçimlerinin ve bilgisayar-internet teknolojilerinin devreye girmesiyle çalışma biçimlerinde değişiklikler ortaya çıktı. Öte yandan pandemi, salgın ve depremlerin ardından evden çalışma arttı. Evden çalışmanın yan etkileri arasında sağlık sorunları ve evlilik ilişkilerinde olumsuz etkiler yer alıyor. Evden çalışma sistemi, sosyalleşme ihtiyacını karşılamamakta ve ruhsal sorunlara yol açabilmektedir.

Günümüzde esnek üretim biçimlerinin ve bilgisayar-internet teknolojilerinin devreye girmesiyle çalışma biçimlerinde değişiklikler ortaya çıktı...

Öte yandan pandemi, salgın ve depremlerin ardından evden çalışma arttı.

Pandemiyle birlikte iş hayatında dönüşüme neden olan evden çalışmanın farklı etkileri var.

Özellikle son aylarda evden çalışan insanların sağlık kuruluşlarına, bedensel ve ruhsal yakınmalarla başvuru oranlarının ciddi miktarda arttığı gözlemlendi.

Evden çalışmanın yan etkileri

Üstelik bu şekildeki çalışma koşullarının evlilikteki mutluluğu da olumsuz etkilediği, hatta boşanma oranlarında artışa neden olduğu görülmüştür.

Bu insanlara stres kökenli farklı bedensel hastalıkların veya ruhsal hastalıkların teşhisi konulup, tedavileri başlanmaktadır.

Evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu şekilde çalışanlarda giderek artan sağlık sorunları görülmekte.

Sosyalleşme ihtiyacının önüne geçiyor

Evden çalışanlarda görülen ruhsal sorunların başında depresyon, anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, tükenmişlik sendromu, şiddet ve alkol bağımlılığını getirdi.

İş yerleri ve ofislerin insanların işlerini yürütürken aynı zamanda duygusal bağlar kurduğu, arkadaşlıklar geliştirdiği ve kimi zaman da psikolojik destek gördüğü ortamlar olduğunu belirtiliyor.

Evden çalışma sistemi, bireyin en doğal gereksinimlerinden biri olan sosyalleşme ihtiyacını karşılamamakta.

Evlilikleri etkiliyor

Birçok araştırma evde çalışma koşullarının evlilik ilişkisindeki mutluluğu olumsuz etkilediğini gösterdi.

Eşlerin ve çocukların çalışan kişi ile sürekli temas halinde olması ya da çalışanların evlerindeki fiziksel mekan yetersizliği huzursuz bir ev ortamına zemin hazırlayabilmekte.

Sonuç olarak belli kuralları dikkate alarak evden çalışmanın çok fazla sorun olmayabilir.

Bir diğer yandan uzmanlar psikiyatrik altyapısı olan, stresi yönetemeyen, her iki eşin evden çalışmak zorunda olduğu durumlarda daha dikkatli olmanın ve herhangi bir stres durumu söz konusu olduğunda profesyonel destek almanın önemli olacağının altını çizerek açıklamalarını sonlandırdı.