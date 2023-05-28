Evde tedavi gören hastalar oy kullandı

Edirne'de evde tedavi gören hastalar, evde sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla okullara giderek oy kullandı. Sağlık personeli ve araçlarla görev yapan ekipler, oy kullanmak isteyen hastaları sandalye tipi sedyelerle alarak hasta nakil ambulansıyla okullara götürdü. Kronik rahatsızlıkları nedeniyle evinde tedavi gören bir hasta da oy kullanacağı okula götürüldü.