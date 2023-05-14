Evde sağlık hastaları için seyyar sandık uygulaması

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da yaşayan ve oy kullanmak isteyen bakım hastaları için, evde sağlık ekipleri seçim günü mesaisindeydi. İstanbul'da yatağa bağımlı hastalar için 112 ambulansları hastaların oy kullanacakları okullara transferini gerçekleştirirken, yatağa bağımlı olmayan ancak kendi başına evden çıkamayacak durumdaki hastalar içinse evde sağlık ekipleri tekerlekli sandalyeli araçlarla vatandaşların oy kullanma hakkını yerine getirmesini sağladı. Seçim günü bir sebeple hastanede yatarak tedavi gören ve durumu oy kullanmaya müsait olup oy kullanmak isteyen hastalar içinse İstanbul İl Sağlık müdürlüğü tarafından hastane ambulansları görevlendirildi. Hastaların, hastanelerden oy kullanacakları sandıklara götürülüp tekrar hastaneye transferi sağlandı. İstanbul İL Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri 3'üncü Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Beyza Arpacı Saylar, İstanbul'daki evde sağlık hastalarının oy kullanma süreçlerini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

SAHADA YAKLAŞIK 180 EVDE SAĞLIK EKİBİ GÖREVDE

Dr. Saylar, "İstanbul'da 70 bin evde sağlık hastası var. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talimat üzerine, oy kullanmak isteyen evde sağlık hastalarının, bu temel haklarından mahrum kalmamaları için biz bütün evde sağlık hastalarımızı telefonla tek tek aradık. İstanbul'da 6 bölge var, bizim bölgemiz Bakırköy bölgesi olan 3'üncü bölge. Kendi bölgemizdeki 11 bin hastayı telefonla ikişer kez aradık, oy kullanmayı isteyip istemediklerini sorduk. Bu hastalardan oy kullanmak isteyen ve yatağa tam bağımlı olmayan 460 hastayı seçimden bir gün önce tekrar arayarak teyit aldık. Bugün de ekipleri oluşturduk. İstanbul'da yaklaşık 180 evde sağlık ekibi sahada bugün. Evde sağlık hastalarımızı, oy kullanacakları sandıklara taşıyoruz. Bizim bölgemizde 30 ekibimiz var. Ekibimiz bir sürücü ve bir de sağlık çalışanından oluşuyor. Yani yaklaşık 100 kişilik ekibimiz bugün bölgemizde hizmet veriyor. Araçlarımızda tekerlekli sandalye var. Bunun yardımıyla hastaları oy kullanacakları okula götürüyor ve tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi.

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARDA 112 AMBULANSLARI DEVREYE GİRİYOR

Ekiplerin hasta adresine gitmeden önce bir kez daha arayıp geliş zamanını bildirerek hastaları evlerinden aldığını kaydeden Dr. Saylar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güncel durumu evden çıkamayacak olan ve evde sağlık sistemine kayıtlı bütün vatandaşlarımız istedikleri taktirde bu hizmetten yararlanabiliyor. 2 Nisan'a kadar seyyar sandık hizmetlerine başvurabiliyordu bu vatandaşlarımız, kendi evlerinde oy kullanmak için. Ama 2 Nisan'dan sonra biz de evde sağlık hizmetleri olarak onların bu haklarından mahrum kalmamaları için devreye girdik ve evde sağlığa kayıtlı olan bütün hastaları arayarak isteyenleri bu hizmetten yararlandırdık. Yatağa tam bağımlı olmayan hastalar için bizim ekiplerimiz devreye girerken, yatağa tam bağımlı hastalarda 112 Acil Hizmetleri'nin ambulanslarından yararlanıyoruz. Ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz, hastanelerde de belli ambulansları görevlendirdi. Yani hastanede yatarken oy kullanmak isteyen vatandaşlarımız da bu ambulanslarla hastanelerden oy kullanacakları okullara götürülüp getirilebiliyor"

70 yaşındaki babası Hasan Ayiçi 2 yıldır evde sağlık hastası olan Fatih Ayiçi, "Beyin kanaması sonucu felç geçirdi, sol tarafı tutmuyor. Allah razı olsun 2 yıldır evde sağlık çok yardımcı oluyor hastane işlerimiz için. Seçimde de yalnız bırakmadılar. Bu seçimler önemli, oy kullanmak istiyorum dedi, ben gideceğim dedi, biz de onun isteğini yerine getirmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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Uzm. Dr. Beyza Arpacı Saylar röp

Evde sağlık hastasının oğlu Fatih Ayiçi röp

Evde sağlık ekiplerinin komuta merkezinden çalışma görüntüleri

Hastanın evinden alınması

Oy kullanacağı okula götürülmesi

Sandık başında oy kullandıktan sonraki görüntüleri

Genel ve detay görüntüler