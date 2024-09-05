Evde kahvaltı yapmayan çocukların beslenme çantasında olması gerekenler

İSTANBUL - Okulların başlamasına sayılı günler kala Beslenme Uzmanı Dyt. Dilem İrkin, sabahın erken saatinde kalkıp okula giden, kahvaltı yapamayan çocuklara özel beslenme çantasında olması gerekenleri tek tek anlattı. Kahvaltının çocuklarda zihinsel gelişim için çok önemli olduğunu belirten Dyt. İrkin, "Beslenme çantasına mutlaka sağlıklı sandviç, aperatif olarak ise mevsimsel meyveler, kuru üzüm ve ceviz koyun" dedi.

Uyum haftası dışında kalan tüm sınıflar için okullar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. Çocukların zihinlerinin çalışması ve bağışıklıklarının düşmemesi için en önemli kriterlerden biri ise beslenmedir. Kahvaltının çocuklar için çok önemli öğün olduğuna değinen Beykent Üniversitesi Hastanesi'nden Beslenme Uzmanı Dyt. Dilem İrkin, "Çünkü çocuklar 8-10 saat açlık süresi geçiriyor. Yeterli besin alamayıp aç karnına okula gittiklerinde okulda derse adapte olma, öğrenme gibi problemler yaşıyorlar. Bu yüzden çocukların mutlaka kahvaltı yapmasını istiyoruz" açıklaması yaptı.

"Akmayacak, kokmayacak, çocuğunuzu rahatsız etmeyecek gıdaları tercih etmelisiniz"

Dyt. Dilem İrkin, "Öncelik, evde yumurta, peynir, zeytin, ekmeğiyle güzel bir kahvaltı yapmak. Ancak büyükşehirlerde yaşayan çocukların erkenden yola çıktıklarından kahvaltı yapmaya fırsatı olmayabiliyor. Çocuğunuz evde kahvaltı yapamıyorsa bunun için alternatif geliştirebilirsiniz. Evde yaptığınız küçük bir sandviçi beslenme çantasına koyabilirsiniz. Bunu, mevsim meyveleri, kuru üzüm ve cevizle destekleyebilirsiniz. Akmayacak, kokmayacak, çocuğunuzu rahatsız etmeyecek, bozulmayacak gıdaları tercih etmelisiniz" şeklinde konuştu.

Kuru üzüm çabuk enerji sağlar

Özellikle kuru üzümün çabuk enerjiye dönüşen kaynaklardan olduğunu belirten Dyt. Dilem İrkin, "Ceviz de omega3 yağ asitleri ile çocukların beyin gelişiminde, motor becerilerinin gelişmesinde, yazma, çizme, zıplama, oynama gibi girişiminde çok etkili. Bir avuç kuru üzüm, bir avuç cevizle bir sabah kahvaltı alternatifi oluşturabiliriz" önerisinde bulundu.

"Öğle yemeğinde paketli üründen uzak dursunlar"

Öğle yemeklerinde de paketli ürün kesinlikle önermediklerinin altını çizen Dyt. Dilem İrkin, "Eğer okulda yemek yoksa getirilebilecek sandviç, tost yenilebilir. Uygun saklama koşulları varsa soğuk sebzeler, yoğurt, salata tarzı öğünler verilebilir. Mutlaka protein kaynağı da istiyoruz. Eve gelecek kadarki dönemde çocuğu aç bırakmamak önemli" şeklinde konuştu.

"Akşamları tencere yemeği yapın"

Dyt. Dilem İrkin son olarak şu önerilerde bulundu:

"Sadece beslenme değil, büyüme ve gelişme için uyku saatleri de çok önemli. Akşam saat 7-8 sularında; mevsim sebzelerinin olduğu, protein kaynağı olan tencere yemeği yemeleri de önemli. Çocuğunuz kilo problemi yaşamıyorsa uygun miktar pilav, makarna, bulgur pilavı ile yemeği destekleyebilirsiniz."