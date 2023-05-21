Evcil Hayvanlarda İdrar Problemi Ölümcül Olabilir

Veteriner hekim Muhammet Ahmet Gülden: "Hayvanın uzun süre idrarını yapamaması böbrek yetmezliğine sebebiyet veriyor"

TOKAT - Evcil hayvanlarının idrar konusunda sıkıntısı olduğunu düşünenler dikkat, bu belirtilerin sonucu ölüme gidebiliyor.

Tokat'ta bir evcil hayvan sahibi köpeğinin idrar yapamaması, idrardaki renk değişiklikleri, idrarda kan olması, idrara gitme isteği ama idrarını yapamaması şikayetleriyle veteriner hekime başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından evcil hayvanın röntgen sonucunda idrar kesesinde taş olduğu tespit edildi. Taşları almak için yapılan ameliyat sonrasında, evcil hayvanın idrar kesesinden 3 adet taş çıkarıldı. bir hayvanın uzun süre idrarını yapamaması böbrek yetmezliğine sebebiyet verdiğini belirten veteriner hekim Muhammet Ahmet Gülden, "Hayvanın uzun süre idrarını yapamaması böbrek yetmezliğine sebebiyet veriyor. Böbrek yetmezliği Ölüm durumuna kadar götüreceği için hayati risk oluşturuyor. Bazı hayvanlar da yatkınlık var. Bazı ırklarda taş oluşması ile alakalı yatkınlıklar var onun dışında beslenme bozuklukları gibi olgular da etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

"Ölüm durumuna kadar götüreceği için hayati risk oluşturuyor"

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Muhammet Ahmet Gülden, " evcil hayvan idrar yapamama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaptığımız ultrason muayenesinde taş tespit ettik. Ondan sonra yaptığımız röntgen muayenesi ile taşı tam olarak teşhis edip ameliyat kararı aldık. Toplam teşhis ettiğimiz taş 2 taneydi ama ameliyat yaptığımızda 3 tane taş çıkardık. Bu taşlar 2 Buçuk, 2 ve 1 santimetre olmak üzere 3 tane taş çıkardık. Bu taşları sistotomi ameliyatıyla aldık. Ameliyat olan evcil hayvan terrier ırkı 7 veya 8 yaşında bir köpek, idrarını yapamama ve sürekli tuvalete gidip idrarını yapamama şikayetiyle geldi. Böylesi durumla karşılaşacak birçok olgu da vardır veya da hasta sahipleri bunu nasıl anlayabilir diyecek olursak. İdrar kesesinin yankısı, idrarda taş kristaller, kum, enfeksiyon hastalıklar, bunlar da benzer şikayetlerle olabiliyor. Bu durumlarla tabii hasta sahibi bunu anlayabileceği en önemli belirti idrardaki renk değişiklikleri, idrarda kan olması, idrara gitme isteği ama idrarını yapamaması bu gibi durumlardan şüphelenenler sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Evcil hayvan sahipleri bu durumla karşılaştıkları zaman İlk yapması gereken şey çok fazla zaman kaybetmeden bir veteriner hekime veteriner kliniğine başvurmaları olmalıdır. Bu durumda hayvanın uzun süre idrarını yapamaması böbrek yetmezliğine sebebiyet veriyor. Böbrek yetmezliği Ölüm durumuna kadar götüreceği için hayati risk oluşturuyor. Bazı hayvanlar da yatkınlık var. Bazı ırklarda taş oluşması ile alakalı yatkınlıklar var onun dışında beslenme bozuklukları gibi olgular da etkili olabilir. Erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre taş ve idrar kesesi yangısına daha yatkındır. Kediler ve köpekler özellikle kısırlaştırılmış olan hayvanlar mutlaka kısır kedi mamaları yemeleri gerekiyor bunlar dışında hazır su tüketmeleri de önemli bir durumdur. Çeşme suyundan ziyade hazır su daha sağlıklı olacağından bunlara dikkat etmeleri daha iyi olur. Şuan ameliyat olan köpek iyi durumda idrarını yapabiliyor" dedi.