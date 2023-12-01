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Etiyopya'da Kolera Salgınında 23 Kişi Hayatını Kaybetti

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Küresel yardım kuruluşu Save the Children, Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde yaşanan kolera salgınında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Salgının sadece iki hafta içinde 772 vaka ve 23 ölüme yol açtığı belirtildi.

ADDİS ABABA, 1 Aralık (Xinhua) -- Küresel yardım kuruluşu Save the Children, Etiyopya'nın doğusundaki Somali bölgesinde yaşanan kolera salgınında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yardım kuruluşu tarafından Perşembe günü yapılan basın açıklamasında, Somali bölgesinde yeni çıkan kolera salgınının sadece iki hafta içinde doğrulanmış 772 vaka ve 23 ölüme yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Sular altında kalan su sistemleri, temel sanitasyon hizmetlerinin yetersizliği ve hasar gören su arıtma tesisleri gibi etkenlerin birleşimi, ölümcül hastalıktaki yükselişe neden oldu" denildi.

Somali bölgesinin Kelafo ilçesindeki Save the Children ekipleri, doğrulanmış vakaların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan beş yaş altı çocuklar arasında kolera vakalarında büyük bir artış görüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Kasım ayının başında yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Somali bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı ani seller nedeniyle yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12.000 hane halkının yerinden olduğunu duyurmuştu.

Ekim-Aralık ayları arasında şiddetli yağış ve sellerin etkili olduğu Etiyopya, Kenya ve Somali'de milyonlarca insanın bu yağış ve sellerden muzdarip olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Sağlık

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