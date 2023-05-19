Etiyopya'da Kolera Salgını: 7 Milyon Kişi Risk Altında

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Etiyopya'da 7 milyon kişinin kolera hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ülkede şimdiye kadar 6.157 enfeksiyon vakası ve 94 ölüm kaydedildi.

ADDİS ABABA, 19 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), yaklaşık 7 milyon Etiyopyalının kolera hastalığına yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

UNOCHA Perşembe günü yayımladığı son durum güncellemesinde, Etiyopya'da kolera hastalığının daha fazla yayılabileceği konusunda uyarı yaparken hastalığın ülkenin Oromia, Somali, Güney ve Sidama bölgelerinde patlak vermesinin şimdiye kadar 6.157 enfeksiyon vakasıyla sonuçlandığını ve 94 ölüme yol açtığını belirtti.

UNOCHA, "İlk vaka Ağustos 2022'de kaydedildi. Mevcut salgın, Etiyopya'da şimdiye kadar kaydedilen en uzun süreli salgınlar arasında yer alıyor" dedi.

BM ajansı ayrıca yerel aşırı yağışların koleradan etkilenen tüm bölgelerde, acil yardım gerektiren selleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Ajansın verileri, Nisan 2023 itibarıyla 1,9 milyondan fazla oral kolera aşısı (OCV) dozunun temin edilerek Etiyopya'ya gönderildiğini gösteriyor.

Ancak UNOCHA, yetersiz finansman, etkilenen bölgelerdeki ortakların sayısının sınırlı olması, OCV dozlarının yetersiz sayıda olması ve su kalitesi test kitlerinin kısıtlılığı nedeniyle Etiyopya'daki kolera salgınına müdahalenin engellere takıldığını açıkladı.