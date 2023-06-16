Etiyopya'da Kolera Salgını: 153 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Etiyopya'da devam eden kolera salgınının şimdiye kadar 153 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Salgın, 85 ilçede 10.000'den fazla kişiyi etkiledi. OCHA, sınırlı kaynaklar, zorlanan kapasite, finansman eksikliği ve küresel kolera aşısı arzındaki sıkıntının salgına etkin bir şekilde müdahale edilmesini engellediğine vurgu yaptı.

ADDİS ABABA, 16 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Etiyopya'da devam eden kolera salgınının şimdiye kadar 153 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

BM ofisi, Çarşamba günü gece saatlerinde yayımladığı son durum güncellemesinde, Etiyopya'nın Oromia, Güney, Somali ve Sidama bölgelerindeki 85 ilçede yayılan kolera salgınının 10.000'den fazla kişiyi etkilediğini kaydetti.

OCHA, ilk vakanın 2022'nin Ağustos ayında kaydedildiğini hatırlatarak, mevcut kolera salgınının Etiyopya'da şimdiye kadar kaydedilen en uzun salgınlar arasında yer aldığını bildirdi.

OCHA durum raporu ayrıca sınırlı kaynakların, zorlanan kapasitenin, finansman eksikliğinin ve küresel kolera aşısı arzındaki sıkıntının salgına etkin bir şekilde müdahale edilmesini engellediğine vurgu yaptı.

BM ofisinin verilerine göre, Etiyopya'nın koleradan etkilenen bölgelerinde şimdiye kadar 1,8 milyondan fazla kişi aşılandı. OCHA geçen ay, yaklaşık 7 milyon Etiyopyalının koleraya yakalanma riski altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

OCHA raporu ayrıca, 2023 Etiyopya İnsani Yardım Müdahale Planı'nda belirtilen yaklaşık 4 milyar ABD doları tutarındaki toplam ihtiyacın şimdiye kadar yalnızca yüzde 24'ünün finanse edildiğini duyurdu.