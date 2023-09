Et benlerinin oluşumunda kıyafet seçimi de etkili

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, et benlerinin oluşumunda genetik ve fiziksel faktörlerin yanı sıra kıyafet seçiminin de etkili olduğunu, özellikle ofis gardırobunun parçası olan yakalı giysilerle kolye, kravat, fular gibi aksesuarların et beni oluşumunu tetiklediğini bildirdi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, et benlerinin oluşumunda genetik ve fiziksel faktörlerin yanı sıra kıyafet seçiminin de etkili olduğunu, özellikle ofis gardırobunun parçası olan yakalı giysilerle kolye, kravat, fular gibi aksesuarların et beni oluşumunu tetiklediğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Can, benin şekli, rengi ve boyutu hızla değişiyorsa mutlaka bir dermatoloji hekimine başvurulması gerektiğini belirtti.

Can, "Eğer hekiminiz riskli bir ben olduğundan şüpheleniyorsa biyopsi alarak incelenmesi son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Et benlerine ilişkin bilgi veren Can, vücudun herhangi bir yerinde olabilse de genellikle boyun, göz kapakları, koltuk altı ve kasık gibi kıvrım yerlerinde ortaya çıkan sıklıkla saplı, yumuşak kıvamlı, deri renginde veya daha koyu renkli olan iyi huylu benler olduğunu aktardı.

Et benlerinin oluşumunun genellikle genetiksel geçişli olduğunu ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Yaşlılık, gebelik, aşırı kilolu olmanın yanı sıra kolye, kravat, fular takmak ve yakalı kıyafet giymek et benlerinin oluşumunu tetikler. Ayrıca insülin direnci veya yumurtalık kisti gibi hormonal bazı hastalıklara bağlı metabolizmanın yavaşlaması aşırı kilo alımına ve et beni oluşumuna sebep olabilir. Beninizin şekli, rengi ve boyutu hızla değişiyorsa mutlaka bir dermatoloji hekimine başvurulması gerekir. Et benlerinin tanısı dermatoloğunuz tarafından sıklıkla klinik olarak kolayca konulabilir. Eğer hekiminiz riskli bir ben olduğundan şüpheleniyorsa biyopsi alarak incelenmesini isteyebilir."

Et benleri kozmetik bir problem olduğu için hastanın kendi isteğine bağlı olarak "elektrokoter", "kriyoterapi", "cerrahi eksizyon" veya "lazer" yöntemleri ile alınabileceğini anlatan Can, "İlaçla tedavisi mümkün değil. Tedavi sonrasında yaşam boyu yeni benler oluşmaya devam eder. Halk arasında uygulanan bene ip veya saç bağlanması, incir sütü gibi yakıcı sıvıların sürülmesi enfeksiyon veya daha kötü iz kalmasına neden olur. Et benleri tehlikeli olmayan ve yaşlandıkça sayıları artan sadece kozmetik bir problemdir ancak kanserleşme riski olan benlerle kesin olarak ayırt edilmesi son derece önemlidir." bilgilerini verdi.