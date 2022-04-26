Estetik Uzmanı Dr. Özbebit: Saç ekimi yöntemiyle kaş ve sakal da ekilebiliyor

ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, saç ekimiyle ilgili bilgiler vererek, "Saç ekiminde hastalarımızın ekim yapılan bölgesini canlandırmak için PRP yani plazma tedavisi yapıyoruz. Bazı durumlarda yağ enjeksiyonları yapıyor bölgenin kanlanmasını arttırarak daha canlı saç çıkması sağlanabiliyor. Saç ekimi yöntemiyle kaş ve sakal da ekilebiliyor" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, saç ekimiyle ilgili bilgiler verdi. Dr. Özbebit, "Saç, sakal ve kaşlar çeşitli nedenlerle dökülebiliyor. Bu durum kişileri psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Zira saç, sakal ve kaşlar, kişinin beden algısı için önemlidir. Bu bölgelerde kayıp yaşanması, kişide eksiklik duygusuna yol açarak, kendini iyi hissetmemesine neden olabiliyor. Bu nedenle yalnız saç ekimi değil, aynı zamanda kaş, sakal ya da kıl çıkmayan bölgelerde de ekim yapıyoruz. Saç ekimi hem erkeklere hem de kadınlara yapılabiliyor. Erkeklerde daha popüler olmakla beraber, çeşitli nedenlerle saç dökülmesi olan kadın hastalarımıza da yapıyoruz" dedi.

'SAÇ EKİMİ 6 İLE 10 SAAT SÜRÜYOR'

Saç dökülmesinin erkeklerde sık görülen bir durum olduğunu ve bu nedenle çok sayıda kişinin saç ekimi yaptırmaya yöneldiğini belirten Dr. Özbebit, "Saç ekimi, özellikli bir işlemdir. Bazı teknolojik yöntemlerle hastaların saç analizinin yapılması gerekiyor. Zira, saçlar da incelik, kalınlık gibi özellikleriyle kişiden kişiye değişir. İşte bu nedenle analizler yapılıyor, sonrasında saç ekiminin başarısını, nerelere nasıl ihtiyacı olduğunu ve neler kullanması gerektiği hastaya anlatılıyor. Eğer sorun daha komplikeyse dermatoloji hekimlerimizle hastalarımızı farklı uzmanların yer aldığı konseye çıkartıyoruz. Konseyde, hastanın durumu konuşuluyor ve uzmanların görüşü alınarak tedavi yöntemi belirleniyor" diye konuştu.

Dr. Özbebit, saç ekimi işlemenin başlaması ve bitmesinin 6 ile 8 saat arası sürdüğünü, bazı hastalarda ise 10 saate kadar çıkabildiğini ifade etti. Saç ekiminin genellikle iki seansta yapıldığını belirten Dr. Özbebit, bazen tek seansın yeterli olmadığını ve ikinci seansa ihtiyaç duyulduğunu; ikinci seansı 6 ay ile 1 yıl arasında uygulamayı tercih ettiklerini söyledi.

'SAÇ EKİMİ SIRASINDA MOLA VE YEMEK ARASI VERİYORUZ'

Saç ekimi sırasında molalar verildiğini kaydeden Dr. Özbebit, "Saç ekimi yapılırken lokal anestezi uyguladığımız için uzun süre hastamızın hareketsiz kalmasını istemiyoruz. Kan şekeri düşmesine ve hareketsizliğe bağlı hipotansiyonu olmasın diye birkaç defa hareket etmesi için kısa molalar, yemek arası veriyoruz. İşlem bittikten sonra pansuman yapıp, hastanın ilaçlarını reçete edip kullanması gereken vitamin ve diğer destekleri de öneriyoruz" dedi.

'6 AY İLE 1 YIL ARASINDA KALICI SAÇLAR ÇIKIYOR'

İkinci ya da üçüncü gün hastanın, saç yıkanması için gelmesi gerektiğini söyleyen Dr. Özbebit, "İlk yıkamalarını biz yapıyoruz, yaklaşık olarak 12 gün sonra hastayı tekrar çağırıp ekim bölgesinde oluşan kabukların temizlenmesi işlemi yapılıyor. Hastalarımızın ekiminden sonra saçları ilk kez çıkıyor ancak daha sonra bu ekilen saçların tamamı dökülüp, yaklaşık olarak 6 ay ile 1 yıl arasında kalıcı saçlar çıkıyor. Ekilen saçların dökülmesi şok dökülme dediğimiz süreçte gerçekleşiyor. Şok dökülme 3-5 hafta içerisinde oluyor. 2'nci aydan itibaren evrelenip çıkma süreci başlıyor. Bu süre içerisinde hastalarımız aralıklarla kontrole geliyorlar" ifadelerini kullandı.

'İZ KALMIYOR'

Ekimden sonraki sürece de değinen Dr. Özbebit, yatarken, arabaya binerken ya da başka bir işle meşgul olurken ekim yapılan alanda herhangi bir travmadan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Saçlar ense bölgesinden, ense bölgesi yeterli olmazsa göğüs bölgesinden, gerekirse genital bölgeden naklediliyor. Nakledilen bölgenin saç kökü çıkma süreciyle beraber iyileşmesi tamamlanıyor. Nakil bölgelerindeki operasyon yaraları kendiliğinden iyileşiyor, herhangi bir iz söz konusu olmuyor. Kullanılan farklı teknikler ve ön çizgiler başarı oranını artırıyor. Saç ekiminde hastaların ekim bölgesini canlandırmak için PRP yani plazma tedavisi yapılıyor. Bazen yağ enjeksiyonları yapılması böylece ekim bölgesinin kanlanmasını artırarak, işlemin daha iyi sonuç vermesi sağlanabiliyor."

Demirören Haber Ajansı / Sağlık