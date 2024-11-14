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Estetik Hekimlerinden Yönetmeliklere Tepki

Estetik Hekimlerinden Yönetmeliklere Tepki
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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, serbest hekimlerin ameliyat yapma yeteneğinin kısıtlandığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliklerinin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Estetik hekiminden, serbest çalışma yönetmelikleriyle ilgili düzenleme talebi

SAMSUN - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihlerinde yayımlanan iki yönetmeliğin serbest hekimlere darbe vurduğuna dikkat çekerek, "Bu yönetmelikler serbest hekimleri ameliyat yapamama durumunda bıraktı. Bu noktada devletimizden, serbest hekimlere kolaylık sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, Sağlık Bakanlığı'nın 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihli 'serbest hekimlerin özel hastanelerle çalışma usullerine kısıtlama' getiren yönetmelikle ile ilgili açıklama yaptı. Bu durumun özellikle plastik cerrahlar için ameliyat yapma noktasında hastane zorluğu yaşattığını belirten Dr. Kıymık, "6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihlerinde yayınlanan iki yönetmelik sonrasında değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Bu 2 yönetmelik serbest hekimlik üzerinde bir darbe etkisi oluşturdu. Bu noktada bir sürü serbest hekim ameliyat yapamamak durumunda kaldı. Bu yönetmeliklerde özel hastanelerde tam zamanlı hekim kadrosu olma şartı getirildi. Bu şartı sağlayamayan yerlerde ameliyat yapılamaz hale geldi. Bu nedenle hekimlerin elinden serbest hekimlik yapabilme hakkı alınmaya başlandı. Gelecekte serbest hekim olmak isteyen kişiler için önüne engel çıkmış oldu. Bu özellikle bizim plastik cerrahi branşı adına daha da büyük bir sıkıntı oluşurdu. Plastik cerrahi branşının özel hastane kadroları sayısı çok kısıtlı sayıda olduğu için bu noktada ameliyat yapabilecek bir hastane zorluğu yaşanmaktadır. Bu Kasım ayı içerisine bu davalar görülüyor. Bu noktada devletimize sesleniyorum. Çalışma noktasında hekimlere kolaylık sağlanmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
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