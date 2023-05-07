Esneyurt'ta Kapıya Tırmanırken Demir Çubuk Saplandı

ESENYURT'ta kapıya tırmanırken kayarak eline demir çubuk saplanan Miraç Hamza B., itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Saadetdere Mahallesi'nde evinin önünde oynayan Miraç Hamza B.(9) demir bahçe kapısına tırmandı. Bu sırada kayan Miraç Hamza B.'nin eline demir çubuk ok gibi saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Avcılar itfaiyesinden ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, önce çocuğu sakinleştirdikten sonra ani hareket etmemesi için tedbir aldı. Durumu değerlendiren ekipler, Miraç Hamza B.'nin eline saplanan demir çubuğun spiral makinesi ile kesilmesine karar verdi. Spiral ile yapılan çalışma sırasında Miraç Hamza B.'nin çıkan kıvılcımlardan etkilenmemesi için bir itfaiye eri kabanını çıkararak ona sardı. İtfaiye eri kucağında Miraç Hamza B.'yi tutarken, spiral ile demir çubuk kesildi. Kurtarıldıktan sonra ambulansa taşınan Miraç Hamza B., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Miraç Hamza B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.