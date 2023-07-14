Eskişehir Şehir Hastanesinde Sosyal Market Hizmeti

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyete geçen Sosyal Market, hastanede tedavi gören ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini ücretsiz karşılıyor. Sosyal Hizmet Birimi tarafından başlatılan uygulama sayesinde, bağışlanan kıyafet ve kişisel bakım ürünleri hastalara ulaştırılıyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 1815 hasta faydalanırken, depremzede olanların sayısı ise 295 olarak belirlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde 2019'da hayata geçirilen "Sosyal Market"te, hastanede tedavi gören ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri karşılanıyor.

Hastane bünyesindeki Sosyal Hizmet Birimince başlatılan uygulamayla, kişi ve kurumların bağışladığı kıyafet ve kişisel bakım ürünü gibi malzemelerin tedavi gören ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılması hedefleniyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Market'in 28 Şubat 2019'da faaliyete geçtiğini söyledi.

Sosyal Market'ten çoğu ihtiyacın karşılanabileceğini ifade eden Aydeniz, "Marketimizde pijama, terlik, iç çamaşırı, çorap, ıslak mendil, bebek bezi, şampuan, sabun, diş fırçası ve macunu ile hijyenik ped gibi ürünler bulunuyor. Bu ürünleri gönüllü kişi ya da kurumlar imza karşılığında bağış formlarıyla bize ulaştırıyor. Biz de bu formları Sosyal Hizmet Biriminde dosyalıyoruz." dedi.

Aydeniz, şimdiye kadar 1815 hastanın uygulamadan faydalandığını, bunların 295'inin depremzede olduğunu belirtti.

Sosyal Market'ten yararlanma şartlarına ilişkin bilgi veren Aydeniz, şöyle devam etti:

"İhtiyaç sahibi hastalar, poliklinik ya da servislerdeki görevli personelce sisteme kaydedilerek hastanın gerek duyduğu ürünler yazılıyor. Bu ürünler, Sosyal Market'te hazırlandıktan sonra taşıma personeliyle servislerdeki hastalarımıza gönderiliyor. Ardından konsültasyona gönderilen ürünler yazılıyor ve sisteme kaydediliyor. Sosyal Hizmet Birimi olarak bu projedeki asıl amacımız, tüketen değil, paylaşan bir toplum olmamız gerektiğini hatırlatmaktır."