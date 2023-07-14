ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi Sosyal Marketi, Depremzedelerin İhtiyaçlarını Ücretsiz Karşılıyor

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan sosyal market, 295'i depremzede olan bin 815 hastanın ihtiyacını ücretsiz olarak karşıladı. Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, sosyal market sayesinde hastaların ihtiyacın karşılandığını ifade ederek, 'Bu projemizin amacı, kimsesiz, yaşlı, yoksul, engelli yada trafik kazası nedeniyle ambulansla acil servise getirilen hastalarımızın acil ihtiyaçları olduğunda veya doğuma hazırlıksız gelen, gebelerimize hizmet veriyor' dedi.

ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan sosyal market, 295'i depremzede olan bin 815 hastanın ihtiyacını ücretsiz olarak karşıladı. Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, sosyal market sayesinde hastaların ihtiyacın karşılandığını ifade ederek, 'Bu projemizin amacı, kimsesiz, yaşlı, yoksul, engelli yada trafik kazası nedeniyle ambulansla acil servise getirilen hastalarımızın acil ihtiyaçları olduğunda veya doğuma hazırlıksız gelen, gebelerimize hizmet veriyor' dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından 2019 yılında kurulan sosyal market, hastanede acil ihtiyacı olan hastaların ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Kurulduğundan bu yana 295'i depremzede olan bin 815 hastanın ihtiyacını ücretsiz olarak karşılandığını ifade eden Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, projenin her geçen gün bağışçılardan daha büyük destekler aldığını söyledi. Sosyal market projesiyle kimsesiz, yaşlı, yoksul ve engellilerin yanı sıra trafik kazası nedeniyle ambulansla acil servise getirilenlerin de faydalandığını anlatan Aydeniz, 'Marketimizde pijama, terlik, iç çamaşırı, çorap, bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, şampuan, sabun, kıyafet, ayakkabı, mont yada su gibi ürünler bulunuyor. Bu ürünleri, gönüllü kişi yada kurumlar bağışlıyor. İhtiyaç sahibi hastalar, ihtiyaç duydukları ürünleri poliklinik ve servislerde ki doktor yada hemşirelere bildiriyor. Kontrolü yapıldıktan sonra sisteme kaydediliyor. Bu ürünler sosyal markette hazırlandıktan sonra, taşıma personeli aracılığıyla servislere hastalara ulaştırılmak amacıyla gönderiliyor' dedi. 2019 yılından bu yana, bin 815 hastaya aynı yardımların sağlandığını hatırlatan Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, '6 Şubat depremi sonrası 295 depremzede vatandaşımızın sosyal market aracılığıyla ihtiyaçları karşılandı. Bu ürünlerde gönüllü bağışçılarımız tarafından temin edilmiş ve sosyal market aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmıştır' şeklinde konuştu. (DHA)