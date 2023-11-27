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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Sağlık Kuruluşlarını Ziyaret Etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. İlçelerdeki devlet hastaneleri, aile ve toplum sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında incelemelerde bulunan Bildirici, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.