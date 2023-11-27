Eskişehir'de Soğuk Havalarla Birlikte Vatandaşlar Limon, Portakal ve Nar Suyuna Yöneliyor

Eskişehir'de soğuyan havaların gelmesiyle birlikte vatandaş bazı hastalıklardan korunmak için çareyi limon, portakal ve nar suyu içmekte buldu.

Eskişehir'de soğuk hava etkisini gösterirken vatandaşlar gripten ve nezleden korunmak için çözüm yolları aradı. Kış aylarının gelmesi sebebiyle mont, bere ve atkı takmayı ihmal etmeyen Eskişehirliler, hastalıklardan korunmak ve bağışıklıklarını arttırmak için de sifon limonatayı tercih ediyor. Limonata, portakal suyu ve nar suyunun içinde çeşitli vitamin ve mineraller olduğunu belirten Abdullah Satır, "Ben çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum. Portakal, limon ve nar suyu satıyoruz. Kış geldiği için genelde müşterilerimiz portakal nar ikilisini karıştırıp içmeyi daha çok seviyorlar. Ben haftanın en az 4-5 günü sıktığım meyvelerden içerim. Bundan daha doğal bir vitamin kaynağı bulamıyorum. Özellikle nar suyu damarlardaki kan miktarını arttırıyor ve daha sıcak kalmamızı sağlıyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Hem de fiyatlarımız çok ucuz. Bir kafeye otursanız çaylar zaten 15-20 lira arasında seyrediyor. Bizim sattığımız limonata, portakal ve nar suyunun fiyatı 15 liradan başlıyor. Bana kalırsa fiyatlarımız gayet makul" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR