Eskişehir'de Pencereden Düşen Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de evlerinin penceresinden düşerek yaralanan 18 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Savtekin Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan 18 aylık bebek N.G, henüz belirlenemeyen nedenle açık bırakılan pencereden düştü.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan bebeğin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay yerinin yakınında iş yeri bulunan Ali Emrulahoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "İş yerimde oturduğum sırada bir gürültü duyduk. İnsanların bağrışma sesleri geldi, hemen dışarı çıktık. Yerde, üst katta oturan ailenin erkek çocuğunu yatarken gördük. Sağa sola bakarken bebeğin yukarıdan pencereden düştüğünü anladık. Müdahale edelim dedik fakat ters bir şey yaparız diye sağlık ekiplerine haber verdik. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler, tedavisi hastanede devam ediyor."dedi.