Eskişehir'de kalp damarı tıkanıklığında ilk kez damar içi ultrason cihazı kullanıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, 3 hastanın tıkanan kalp damarı, kentte ilk kez kullanılan damar içi ultrason görüntüleme cihazı (IVUS) ile açıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kalp damar hastalıklarının artması ile birlikte bu hastalığın tanısı ve tedavisi için yeni teknolojilerin hızla geliştiği belirtildi.

Kalbin en büyük damarı olan sol koroner arterlerin ileri derecede daralması veya tedavide anjiyografi yöntemin tek başına yeterli olamadığı durumlarda damar içi görüntüleme tekniği IVUS'un gerekli olduğu kaydedilen açıklamada, "Kalbin sol ana damarındaki hastalıklarında genellikle öncelikle by-pass ameliyatı önerilse de bazı hastalar ya ameliyatı kabul etmiyor ya da ameliyat yüksek riskli olduğu için yapılamıyor. İşte bu hastalar da literatürde IVUS teknolojisinin yardımıyla stentle tedavi by-pass ameliyatından uzun dönemde farklı olmadığı gösterilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, IVUS teknolojisinin Türkiye'de yeterince yaygın kullanılmadığı belirterek, "Eskişehir ve çevre iller arasında ilk kez Eskişehir Şehir Sağlık Uygulama ve Aramışta Merkezimizde kardiyoloji bölümünde Doç. Dr. Bektaş Murat önderliğinde ilk kez 3 hastamıza IVUS tekniği uygulanarak tedavi edildi." ifadeleri kullanıldı.