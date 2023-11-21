Eskişehir'de Genç Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yakalandığı amansız hastalıkla 3 yıldır mücadele eden genç sağlık çalışanı Ali Çelik, hayatını kaybetti. Haber, meslektaşları arasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Eskişehir'de yakalandığı amansız hastalıkla 3 yıldır mücadele eden genç sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi meslektaşları arasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Sivrihisar Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Ali Çelik bugün hayatını kaybetti. Genç sağlık çalışanın ölüm haberi başta ailesi ve mesai arkadaşlarınca üzüntü ile karşılandı. Çelik'in cenazesi ikindi namazına müteakip Sivrihisar'daki Ulu Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

Sivrihisar Devlet Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi. - ESKİŞEHİR