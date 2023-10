Eskişehir'de Ambulans Sürücülerine İleri Sürüş Tekniği Eğitimi Verildi

ESKİŞEHİR'de İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce Eskişehir'in yanı sıra Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya'dan gelen 22 ambulans sürücüsüne 'ileri sürüş tekniği' eğitimi verildi. Ambulans sürücü eğitmeni paramedik Meltem Tunç, eğitimler sayesinde Eskişehir'de 5,5 dakikanın üzerinde olan vakaya ulaşma süresinin 4 dakikanın altına düştüğünü söyledi.

Eskişehir'de 42 istasyonda 71 ambulans ve 712 personel ile görev yapan İl Ambulans Servisi Başhekimliği, yıl boyunca Eskişehir'in yanı sıra Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar'dan gelen personellere 'ambulans ileri sürüş teknikleri' eğitimleri verdi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda yapılan son eğitim programına ise 22 personel katıldı. Eğitimlerde ambulans sürücüsü 112 personele, ani fren, geri ve ileri slalom parkuru ile daralan yollarda direksiyon hakimiyeti güvenli sürüş eğitimleri verildi. Testleri ve sınavları geçen personellere ise Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) Başarı Belgesi verildi.Ambulans sürüş güvenliği eğitmeni paramedik Meltem Tunç, eğitimler sayesinde Eskişehir'de 5,5 dakikanın üzerinde olan vakaya ulaşma süresinin 4 dakikanın altına düştüğünü söyledi. Yaklaşık 1 yıldır bölgeden gelen sağlık personeline ambulans sürüş eğitimi verdiğini ifade eden Tunç, 'Ambulans sürücülerine değişen hava şartlarına, aynı zamanda değişen trafik akışına bağlı olarak burada eğitimler veriliyor. Ambulans sürücülüğü yapmak çok zor, önümüze çıkacak herhangi bir risk durumunda neler yapılması gerektiği ile ilgili burada her türlü eğitimi alıyorlar. Kaçamak parkurumuz var mesela. Uzun yola gidiyoruz, nakil yapıyoruz. Önümüze bir hayvan çıktığında, ne yapmamız gerektiği ile ilgili burada kaçamak parkurumuz var. Slalom parkurumuz var. Bazen çok hızlı şerit değiştirebiliyoruz. Ayrıca dokuma parkurumuz var, dokuma parkurunda da sürücülerin ayna derinliğini aslında ölçmüş oluyoruz. Yani sürücülerimiz burada kendilerini canla başla geliştiriyorlar. Bu da zaten bizim vakaya ulaşım süremizi azaltıyor. Eskişehir'de vakaya ulaşım süresi 4 dakikanın altına inmiş durumda' dedi.Trafikte ambulansı gören sürücülerden kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Tunç, 'Herkes bize trafikte yol vermiyor, bazen hatta önümüze kırıyorlar. İnatçı oluyorlar. Buradan trafikte sürücülere seslenelim bir kez daha. Bize yol vermelerini istiyoruz. Neticesinde biz bir can taşıyoruz. Bazen kalp durması gibi hayati tehlikeli vakaya gidiyoruz. Ambulansta yapabileceğimiz şeyler sınırlı olabiliyor. Bir an önce hastaneye ulaşması gerekiyor' diye konuştu.

'STRES ALTINDAYKEN, BAŞA ÇIKABİLME KABİLİYETİ KAZANIYORLAR'

Ambulans sürüş güvenliği eğitmeni paramedik Mustafa Gemici de ambulans sürüş tekniklerinin Sağlık Bakanlığı nezdinde güncellendiğini ve 'Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi' adı altında yeni bir boyut kazandırıldığını söyledi. Gemici, 'Ambulansa yüksek hızdayken kontrol edebilme, savrulmayı engelleme, önümüze bir engel çıktığında bundan kaçınabilme, yani kazadan kaçınabilmek için hastamızın, hastaneye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için sürücülerimize gerekli eğitimi veriyoruz. Sürüş becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu eğitimlerin çok fazla katkısı oluyor. Trafikte diğer sürücüler duyarsız olabiliyorlar. Tecrübesiz olabiliyorlar. Bunlarda trafikte ve arkada hasta varken, bu stres altındayken başa çıkabilme kabiliyeti kazanıyor sürücülerimiz. Yani yoğun bir anda, stres altındayken trafikte ne yapması gerektiğini biliyor. Hem kendimiz kaza yapmamak hem de diğer sürücülere kaza yaptırmamak. Siren kullanımı, doğru yerde trafiği açabilmek. Özellikle şehir merkezi gibi trafiğin tıkalı olduğu alanlarda, ambulans sürücüsünün becerileri bunu mutlaka etkiliyor' dedi.Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nin ağustos ve eylül aylarında 31 bin 230 çağrıda 14 bin 312 vakaya ortalama 4 dakikada ulaştığı belirtildi. (DHA)