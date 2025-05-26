Eskişehir'de 9 Yaşındaki Kızın Midesinden Saç Yumağı Çıkarıldı

Eskişehir'de 9 Yaşındaki Kızın Midesinden Saç Yumağı Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de mide ağrısı ve bulantı şikayetleriyle hastaneye götürülen 9 yaşındaki B.G.'nin midesinden, uzun süreli saç yeme alışkanlığından kaynaklanan büyük bir saç yumağı çıkarıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan B.G., taburcu edildi.

ESKİŞEHİR'de mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye götürülen B.G.'nin (9) midesinden, uzun süreli saç ve yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu birikerek oluşan ve tıp literatüründe 'bezoar' olarak bilinen saç yumağı çıkarıldı.

B.G. ailesi tarafından mide ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk Cerrahi Servisi'nde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemede B.G.'nin midesinde büyük bir kitle olduğu belirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Berkay Tekkanat ile Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından ameliyata alınan M.G.'nin midesinden, büyük bir saç yumağı çıkarıldı. Kısa sürede servise alınan M.G., hastaneden taburcu edildi.

'MİDEYİ TAMAMEN DOLDURDUĞUNU GÖRDÜK'

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Berkay Tekkanat, küçük kızın midesindeki saç yumağının uzun süreli saç yutma alışkanlığından oluştuğunu söyledi. Op. Dr. Tekkanat, "Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık" dedi.

'BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÖNEMLİ'

Op. Dr. İbrahim Yıldırım da tıp literatüründe 'bezoar' olarak bilinen saç yumağının çocuk yaş gruplarında oldukça nadir görüldüğünü söyledi. Son yıllarda, çeşitli faktörlere bağlı olarak saç yeme alışkanlığının (trikofaji) daha sık karşılaştıklarını ifade eden Op, Dr. Yıldırım, "Ailelerin bu tür davranışları fark etmesi ve zamanında bir uzmana başvurması hayati önem taşıyor. Bu vaka, bize hem tıbbi hem de psikolojik açıdan bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
Son ankette Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusu soruldu! İlk sırada sürpriz var

Türkiye'nin sorunları kim çözer anketi! İlk sırada sürpriz var
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldüren babanın ifadesi kan dondurdu
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor

Ülkede her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle ölüyor
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü

Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.