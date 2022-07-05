Eskişehir'de 70 yaşındaki kadın hasta, Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Eskişehir'de kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Şehir Hastanesine başvuran 70 yaşındaki Esma Can, 3 boyutlu haritalama olarak da bilinen ablasyon yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntem sayesinde hastanın kalp yetmezliğinin düzelmeye başladığının görüldüğünü bildirdi.

Uygulama hakkında bilgi veren Özgeyik, şunları ifade etti:

"Belirli merkezlerde yapılan bir operasyon. Türkiye ve dünya çapında da daha yeni yeni gelişme aşamasında. 3 boyutlu haritalama dediğimiz yöntemle, kalbin ilk başta haritasına çıkartıyoruz. Kalbin içine gönderdiğimiz kablolarla yapıyoruz. Daha sonra bu haritada çıkan yerlerdeki ritim bozukluklarını, tam noktasal anlamda yerlerini çok yakın bir şekilde bularak, bu bölgelere yakma işlemi uygulayarak çıkan ritim bozukluklarını tedavi ediyoruz. Bugüne kadar yapılan ablasyon, yani yakma yöntemleri genellikle anjiyo ünitesi altında ve radyasyon içeren bölgede yapılan çalışmalardı. Fakat 3 boyutlu haritalama yöntemiyle artık hastaya verilen radyasyon minimal seviyeye indirilmiştir."

Dr. Özgeyik, işlemin başarı ihtimalinin bu yöntemle yüzde 90-95 seviyesine çıktığını vurguladı.

Genellikle anjiyosu normal olmasına rağmen ileri derecede kalp yetmezliği gelişmiş hastalarda ritim bozukluklarını tedavi ederek, hastaların kalp yetmezliklerinin normal seviyeye dönmesini sağladıklarını aktaran Özgeyik, "Hastamızda ritim bozukluğu vardı. Anjiyosu normal fakat ileri derecede kalp yetmezliği vardı. Bu ritim bozukluğuna bağlı olduğunu düşündük. Daha sonra bu işlemi gerçekleştirdik. Ritim bozukluğunu çok yakın noktalarına vererek etkin şekilde yok ettik. Bu sayede de kalp yetmezliğinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını görmüş olduk. Yaklaşık 4-5 ay sonra hastanın kalbinin kasılma gücünün eski gücüne döneceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.