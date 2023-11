Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı: Eris varyantına dikkat!

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Hamit Güçlüer, havaların soğumasıyla beraber Covid 19'un alt varyantı olan Eris'in semptomlarının da görülmeye başladığını ifade etti. Özellikle riskli grupların dikkat etmesi gerektiğini belirten Güçlüer, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Güçlüer, Eris varyantının tespit edilebilmesi için tarama testlerinin yapılması ve en önemli korunma yöntemi olan aşılanmanın da tekrar gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

"BUNUN BİZİ RAHATLATMAMASI LAZIM"

Hamit Güçlüer konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 virüsü pandemiye dönmesinin üzerinden 4 yıl gibi bir süre geçti. Dünya Sağlık Örgütü en son 16 Ağustos'ta yaklaşık 70 milyon insanın kesinleşmiş vaka ve 7 milyona yakın ölüm olduğunu ifade etti. Pandemi burada bitmedi, sönümlendi. Salgının hastaneye yansıyan yükü hem ülkemizde hem dünyamızda azalmış olmakla birlikte virüs gelişimini devam ettiriyor. Eris'in şöyle bir özelliği var; yaygınlığı kolay bulaşabilirliği yanında daha önce gördüğümüz Covid-19 vakalarındaki gerek ölüm gerek hastaneye yatış oranlarındaki komplike vakalar şeklinde görülmüyor. Bunun bizi rahatlatmaması lazım. Bulaşkanlığının yüksek olması, özellikle yüksek riskli gruplar açısından önem arz ediyor. Zaten tüm dünyada azalan taramalara karşı özellikle yaz döneminde yaz piki adını verdiğimiz Covid-19'a bağlı yaz gribi denilen bir durum ortaya çıktı. Burun akıntısı, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ishallerle giden bir dönem geçirdik ama yazdan bu yana özellikle sonbaharda gerek dünyada gerek ülkemizde Eris'in olması muhtemel Covid-19 vakaları arttı. Hastaneye yatış oranları özellikle risk grubu adını verdiğimiz 65 yaş üstü, gebeler, kronik hastalıkları olanlar, kanser hastalıkları gibi yüksek riskli gruplarda hastaneye yatışlarda ve ölüm oranlarında bir artış oldu.

"PEKİŞTİRME DOZLARINI DA YAPMAK LAZIM"

Covid-19'dan korunmanın en önemli yolu aşılanma. Aşılanmada da virüs o kadar çok değişim gösterdi ki ilk aşılandığımız aşılarla yapılacak bağışıklanmanın koruyuculuğu düşük olacak. O yüzden günümüze uygun Eris varyantı veya alt varyantlara uygun yeni aşılarla aşılamanın yapılması gerekli. Aksi halde bağışıklanma oranı düşecek. Bağışıklığın tam olabilmesi için pekiştirme dozlarını da yapmak lazım. Türkiye'de son 56 günde Dünya Sağlık Örgütü'ne ifade edilmiş vaka ve ölüm sayısı bildirilmemiş. Bu Covid- 19 veya Eris'in ortamda olmadığını ifade etmez çünkü eğer test yapmazsanız hastalığı tanımlamazsanız hastalık ortada gözükmeyecektir. Sağlık Bakanlığı öncelikle yüksek riskli gruplar için aşıları tanı testlerini ve tedavi edecek ilaçları ulaşılabilir kılması gerekli. Sağlık hizmeti kullanımı ve ölüm verilerini şeffaflık içinde açıklamalı ki, bilgi paylaşmamanın yarattığı belirsizlik salgın yönetiminde sıkıntı yaratacak.

"MASKE, MESAFE, HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ"

Pandemi döneminde maske, mesafe, hijyen dediğimiz gerek hastaların gerekse hasta olmayanların virüsün yayılımını önlemeye yönelik maske takmanın çok ciddi korunur bir yapısı olduğunu biliyoruz. Kapalı alanlarda çok insanın bulunması ve bulaşmayı kolaylaştırması edeniyle maske takılmalı. Aşılanma çok önemli bunun yanında. Şu an Covid-19 hala mevsimsel bir özelik göstermiyor. Endemik dediğimiz her dönem görülen bir yapıda. Gribin iki katı hastaneye yatış oranı ve ölümlere neden olmakta. Şu an mevcut durumda servislerin yoğun bakım yatak kapasitelerini zorlayacak düzeyde hastanelere başvuru söz konusu değil ama yavaş yavaş etrafımızda semptom gösteren kişilerin arttığını görüyoruz. Bu yüzden maske mesafe ve aşılamanın, hijyenin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."