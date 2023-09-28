Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik, göreve başladı

MELTEM KARAKAŞ

Hafta sonu yapılan genel kurulda Eskişehir- Bilecik Eczacı Odası Başkanı seçilen Mustafa Çelik, "Aldığımız bu bayrağı Atatürk ilke ve inkılapları ışığında daha yükseğe taşıyacağımızı, eczacılık mesleğini anlatmaya ve sorunlarının çözümü için de var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Hafta sonu yapılan genel kurulda Eskişehir- Bilecik Eczacı Odası Başkanı seçilen Mustafa Çelik ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çelik, genç ve dinamik bir ekiple eczacıların sorunlarının çözümü noktasında çalışacaklarını ifade etti.

"DAHA GENÇ, DAHA DİNAMİK BİR EKİPLE KENETLENDİK"

Mustafa Çelik şunları söyledi:

"Hepinizin çok iyi bildiği gibi biz eczacılar gerek akademide gerek kamuda gerek özel sektörde bilimin ışığında, toplumun kalbinde, ilacın olduğu her alanda yerimizi aldık. Kısa süre önce yaşadığımız pandemi sürecinde yine kısa süre önce hala yaralarını sarmaya çalıştığımız deprem felaketinde yaşanan pek çok acı olayda hızlı reaksiyon almamızı sağlayan yıllara yayılan köklü bir meslek tecrübemiz ve bilgi birikimimiz var. Her şartta ve koşulda toplum sağlığının korunması için var gücüyle mücadele eden bir meslek grubunun üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Yine bilindiği üzere geçtiğimiz hafta sonu genel kurulumuzu ve demokrasi şenliğine dönüşen seçimlerimizi sonuçlandırdık. Bizler daha genç daha dinamik bir ekiple kenetlendik. Birlikte üretelim sloganı ile çıktığımız bu yolda dünden çıkardığımız derslerle geleceğe umut olmak için meslektaşlarımızın taktiriyle görevi devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde bu önemli görevi bizlere layık gören meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"ODAMIZ, MESLEKTAŞLARIMIZ VE HALKIMIZ İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bu odaya katkı koymuş, bu odanın belirli bir noktaya gelmesine neden olmuş başta tüm oda eski başkanlarımız ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Onlardan aldığımız bu bayrağı Atatürk ilke ve inkılapları ışığında daha yükseğe taşıyacağımızı, eczacılık mesleğini anlatmaya ve sorunlarının çözümü için de var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu bağlamda meslektaşlarımızdan aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönen çoğulcu ve yenilikçi bir yönetim anlayışını benimseyen saygın meslek, güçlü gelecek sloganıyla Eskişehir Bilecik Eczacı Odası'nda yeni bir döneme başlıyoruz. Odamız, meslektaşlarımız ve halkımız için yapacak çok işimiz var. Biliyoruz ki bir yerde sorun varsa onun çözümü de vardır."