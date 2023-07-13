Eskipazar Devlet Hastanesi Toprak Kaymaları Nedeniyle Yeniden Hizmete Açılıyor

Toprak kaymaları nedeniyle boşaltılan Eskipazar Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uzman ekip, hastanede incelemelerde bulundu ve güçlendirmenin ardından hastane binasının yeniden hizmete alınabileceği kanaatine vardı.