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Eskipazar Devlet Hastanesi Toprak Kaymaları Nedeniyle Yeniden Hizmete Açılıyor

Sağlık Haberleri

Toprak kaymaları nedeniyle boşaltılan Eskipazar Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uzman ekip, hastanede incelemelerde bulundu ve güçlendirmenin ardından hastane binasının yeniden hizmete alınabileceği kanaatine vardı.

Toprak kaymaları nedeniyle daha önce boşaltılan Eskipazar Devlet Hastanesinin yeniden hizmete açılabilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretinde gündeme getirdikleri hastanenin yeniden hizmete alınması konusunda ilk adımın atıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen uzman ekibin, Eskipazar'a gelerek hastanede incelemelerde bulunduğu anlatılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan ekibin raporunun bakanlığa sunulacağı aktarıldı.

Görevli ekibin, güçlendirmenin ardından hastane binasının yeniden hizmete alınabileceği kanaati bildirdiği ifade edilen ekibe, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal'ın da eşlik ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Sağlık

Fahrettin Koca Eskipazar AK Parti Sağlık Haberler

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