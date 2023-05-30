Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter'a demans teşhisi konuldu

NEW Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter'a bunama (demans) hastalığı teşhisi konulduğu belirtildi.

Carter Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Carter ailesi, eski First Lady Rosalynn Carter'ın bunama hastası olduğu bilgisini paylaşıyor." denildi.

Açıklamada, 95 yaşındaki Rosalynn Carter'in bunama teşhisi konusunda herhangi bir tedavi görüp görmediği konusunda detay paylaşılmadı.

Jimmy Carter ve eşi Rosalynn Carter, Georgia eyaletinin Plains şehrindeki evlerinde birlikte yaşıyor.

Yaşayan 5 eski ABD başkanından en yaşlısı olan 98 yaşındaki Jimmy Carter'ın da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süre kısa aralıklarla hastanede yattıktan sonra şubat ayından itibaren evde bakıma başladığı duyurulmuştu.

Carter çiftinin torunu Jason Carter, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Şu anda, son günlerini Plains'teki evlerinde birlikte geçirmeleri mükemmel bir şey. 70 yılı aşkın süredir birlikteler." ifadelerini kullanmıştı.

1977-1981 yıllarında 39'uncu Başkan olarak görev yapan Carter, şimdiye kadar "en uzun yaşayan ABD Başkanı" unvanını elinde tutuyor.