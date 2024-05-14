ESEV gönüllüleri, çölyak farkındalığı için yürüdü

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde her 100 kişiden biri çölyaklı!

Genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişen Çölyak, insan sağlığı üzerinde birçok değişime neden olması sebebi ile teşhisi büyük önem taşıyan özel bir durumdur.

Tüm dünyada her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Çölyak'a dikkat çekmek amaçlanıyor.

Ülkemizde Çölyak bilinirliği oluşturulması çalışmalarını titizlikle sürdüren ESEV (Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı) , Çölyak'ın tanınması ve teşhis & tedavisinin yaygınlaştırılması için projeler geliştiriyor. Bu yılki Dünya Çölyak Günü münasebetiyle de 12 Mayıs Pazar günü 13.00-15.00 saatleri arasında geleneksel hale getirdiği Çölyak farkındalık etkinliği kapsamında "Çölyak Yürüyüşü"nü düzenledi.

Etkinlik kapsamında, İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi (Feneryolu-Caddebostan hattı) boyunca görevlendirilen gönüllüler tarafından çölyak hakkında bilgilendirme broşürlerin dağıtıldı, dikkat çekici Çölyak sloganları içeren dövizler taşındı, tüm dünyada çölyak rengi olarak kabul edilen yeşil renkli fularlar ve sosyal sorumluluk kapsamında Schar tarafından glütensiz ürünlerden oluşan hediye paketi dağıtıldı ve Göztepe 60. Yıl Parkı'nda halkı bilinçlendirme çalışmalarına yer verildi.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla bir araya gelen ESEV bursiyerlerinin ve gönüllülerinin katkısıyla gerçekleştirilecek bu etkinlikler ile toplumda çölyak farkındalığının yaratılması amaçlanıyor.