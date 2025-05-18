Esenyurt'ta Ruhsatsız Kliniklere Mühür ve Suç Duyurusu

Esenyurt'ta Ruhsatsız Kliniklere Mühür ve Suç Duyurusu
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Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız 3 klinik ve 1 muayenehaneyi mühürleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca evrak eksikliği tespit edilen ruhsatlı işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ESENYURT'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız olduğunu belirlediği 3 klinik ve 1 muayenehaneyi mühürleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ekipler ayrıca, ruhsatı olan ancak evraklarında eksik olduğu belirlenen klinikleri yasal işlem yaparak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde hizmet veren kliniklere yönelik çok sayıda ihbarı değerlendirerek denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 klinik ve 1 muayenehane mühürleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerini sürdüren ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, aynı bölgede ruhsatlı faaliyet gösteren ancak evraklarında eksiklik olan klinik ve muayenehaneleri ise yasal işlem başlatarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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