Esenyurt'ta Meme Kanseri Farkındalık Semineri

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ve Esencan Hastanesi işbirliği ile "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla seminer düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan doktorlar ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. 40 yaş üstü katılımcı kadınlara ise ücretsiz mamografi testi yapılacağı belirtildi.

Dünyada her yıl milyonlarca kadının yakalandığı meme kanserine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Esenyurtlu kadınlar için seminer düzenlendi. Esenyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Semineri'ne" Esencan Hastanesi doktoru Dr. Öğretim Üyesi Atakan Özkan, Bahçelievler Medical Park Hastanesi doktorları Doç. Dr. Ayşe Yıldırım Altınok ve Uzman Doktor Şaban Seçmeler konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen programda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve konuşmacı doktorlar meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını vurgularken, 40 yaş üstü katılımcı kadınlara ise ücretsiz mamografi testi yapılacağı belirtildi.

"Kanser maalesef ki çağımızın en yaygın hastalıklarından bir tanesi"

Kansere yakalanmadan önce önlem alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Yaşamın içerisinde çok sayıda zorluk var. Bu zorluklardan bir tanesi de meme kanseri. Kanser maalesef ki çağımızın en yaygın hastalıklarından bir tanesi. Bu hastalık ile mücadele etmenin yolunu öğrenmemiz lazım. Bildiğim kadarıyla en sık görülen kanser türlerinin başında meme kanseri gelmekte fakat doktorların deyimiyle 'En fazla yüz güldüren' kanser türü. Yeter ki zamanında müdahale edilebilsin. Yeter ki bilinçli olalım. Tabi kanser olana kadar da yapmamız gereken şeyler var. Bunlar spor yapmak, düzenli beslenmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve bol su içmek gibi. Bu önlemleri aldıkça kansere karşı çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Erken teşhisin önemini duyurmalıyız"

Erken teşhiste en önemli etkenin mamografi testi olduğunu belirten Esencan Hastanesi doktoru Dr. Öğretim Üyesi Atakan Özkan, "Buradaki katılımcılar olarak sizleri elçilerimiz olarak görüyorum. 40 yaşını geçmiş her kadının şikayeti olsun ya da olmasın mamografi yapması gerekli. Sizlerde bunu duyurmalısınız" dedi.

"Tüm kadınlar lütfen mamografi hakkını kullansın"

Kadınların kendilerini el ile muayene etmesinin erken teşhisin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Medical Park Hastanesi doktoru Doç. Dr. Ayşe Yıldırım Altınok, "Bu işin en kolay çözümü erkenden yakalamak. Bunun en kolay yolu mutlaka kendi kendine muayene yapılması. 25 yaşından itibaren her ay adet dönemi sonunda muayene yapılması gerekli. Bazı kadınlar 'Ben anlamıyorum' diyor. Bizim el hafızamız var. Birinci, ikinci, üçüncü ay olmasa dahi dördüncü ay farklılığı anlayacaksınız. Lütfen bunu unutmayınız. İkinci önlem ise mamografi testi. 40 yaşına gelmiş her kadının sağlık bakanlığı tarafından tanınmış olan ücretsiz mamografi testi hakkı mevcut. Tüm kadınlar lütfen bu hakkını kullansın, 40 yaşından sonra düzenli olarak yaptırsın" ifadelerini kullandı.