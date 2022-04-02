ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi Ulusal Kanser Haftasını unutmadı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'nda düzenlediği "Kanser Hakkında Her Şey" adlı seminerle vatandaşları bilgilendirdi.

Esenyurt Belediyesi, kanser hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası'nda bir seminer düzenledi. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan "Kanser Hakkında Her Şey" isimli seminere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt; Kanser Tarihçesi, Kanserin Türkiye ve Dünyadaki Durumunu, Türkiye'de Ölüm Nedenleri, Türkiye'de Kanser Tipine Göre Ölüm Oranları ve Dünyada Çocuk Çağı Kanserleri konusunda vatandaşlara bilgi verdi. Etkinlikteki diğer konuşmacı Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Keskin ise, Kanserin Nedenleri, Beslenme, Kansere Yakalanma, Kanserde Erken Bulgular ve Kanser Çeşitleri hakkında vatandaşları konularında vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlayan bir konuşma yaptı. Düzenlenen seminerin sonunda ise vatandaşların sorularını yanıtlayan konuşmacılar, kanserin önlenebilir olduğunu söyleyerek vatandaşlardan düzenli kontrol yaptırmasını istedi.