Esenyurt Belediyesi Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden larva ve haşerelere karşı yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 43 mahallede belirli bir program dahilinde ilaçlama çalışmaları yürüten belediye ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama yapıyor.

Haftalık olarak durgun su alanları, dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama yapılıyor.