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Esenler'de Bebeğini Kaybeden Aile Hastane Hakkında Konuştu

Esenler'de Bebeğini Kaybeden Aile Hastane Hakkında Konuştu
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Esenler'de 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan hastanede tedavi gören bir ailenin dramı gün yüzüne çıktı. Hastanede bebeğini kaybeden Cemil Imrak, hastanedeki şartların bebeğinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

Esenler'de 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçen hastanenin faaliyetine son verilirken, hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakli gece boyunca devam etti. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastane ile ilgili iddialarda bulunan Cemil Imrak, "Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp, 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler" ifadelerini kullandı.

NAKİLLER GECE BOYUNCA SÜRDÜ

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verilmişti. Bu hastanelerde tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakilleri gece boyunca devam etti. Esenler'deki özel hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine nakledildi. Esenyurt'taki hastanede de aynı şekilde hastalar başka hastanelere sevk edilerek faaliyetlerine son verildi.

'BURASI BEBEĞİMİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU'

Esenyurt'taki hastanede bebeğinin dünyaya geldikten sonra durumunum iyi olduğunu söyleyen Cemil Imrak, "İlk bir ya da ikinci günde durumu iyi dediler. Üçüncü günde hastaneye geldik, 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. 'Bebeği kaybedebiliriz, hayatta da tutabiliriz, daha önce böyle bir iki bebek kurtardık. Kurtarma şansımız var' dedi. 'Biz kalpten anlamıyoruz kalp doktoru getireceğiz' diyerek 5 bin TL para istediler. Parayı da elden istediler, verdik. Üçüncü gün doktor gelip bakmış, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi. Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler işte. Canına kıydılar. Bebek anne karnında da iyiydi, doğduğunda da iyiydi. 'Bir iki gün küvezde kalıp taburcu edeceğiz' dediler ama burası bebeğimin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım hakkımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Yenidoğan Çetesi Politika Hastane Esenler Sağlık Hukuk

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