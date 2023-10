Esencan Hastanesi, Cumhuriyetin 100 yıl dönümünü sağlık çalışanları ile kutladı

Esencan Hastanesi kuruluşunun 25'inci yılını ve Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü Esenyurt ve çevre ilçelerde bulunan sağlık çalışanları ile bir araya gelerek kutladı.

Esenyurt'ta bulunan Özel Esencan Hastanesi kurumun 25'inci yaşının, Cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelmesi sebebiyle Esenyurt ve çevre ilçelerden katılan sağlık çalışanları ile birlikte düzenlenen etkinlikle kutladı. Saat 19.00'da başlayan programda katılımcılara Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına ait yemekler ikram edilirken, kura çekimi ile 25 kişiye çeşitli hediyeler de verildi. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esencan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taşkın Yenidünya, Esencan Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Atakan Özkan, hastane çalışanları, Esenyurt ve çevre ilçelerden sağlık çalışanları katıldı.

" İsrail'in saldırıları sonucu Gazze maalesef kan gölüne dönmüş vaziyette"

Programda açıklamalarda bulunan Esencan Hastanesi Genel Müdürü Opr. Dr. Atakan Özkan, "Bugün hepimiz için çok heyecanlı bir gün, bu günün heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlayacağız yarın inşallah. Aynı zamanda Esencan hastanesi olarak Esenyurt'ta 25'inci yılımız. 25'inci yılımızı Cumhuriyetin 100'üncü yılı ile birlikte kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu tüm Esenyurt'ta ki sağlık çalışanları ile birlikte kutluyoruz. Bizler Ulu Önder Atatürk'ün emanet ettiği bekçileri olmaya devam edeceğiz ve ilçemizde Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze maalesef kan gölüne dönmüş vaziyette, kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden İsrail her gece Gazze'yi vurmakta. Bugün itibari ile 7 binin üzerinde masumun hayatını kaybettiği bilinmekte ve bunların büyük çoğunluğu hastanelere ve dini mabetlere sığınmış masum çocuk, kadın ve yaşlılar. Bizler kurum olarak İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu bu saldırıyı aynı zamanda hastanede tedavi için bir umut bekleyen hastalara ve oradaki sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları nefretle kınıyoruz. Bir an önce bu saldırıların bitmesi için tüm kamuoyunu, tüm dünyayı ve bütün bileşenleri İsrail'e dur demeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL