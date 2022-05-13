Erzurumlu erkek hemşire güler yüzüyle hastaların gönlünü kazanıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesinde çalışan 10 yıllık hemşire Erdinç Baykal, güler yüzüyle hastalarının gönlünü kazanıyor.

Mesleğe 10 yıl önce Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde başlayan Baykal, Erzurum Şehir Hastanesinde enfeksiyon servisinde sorumlu hemşire olarak çalışıyor.

Baykal, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini ve bu işi yaptığında mutlu olduğunu söyledi.

Meslektaşlarının Hemşirelik Haftası'nı kutlayan Baykal, "Hastalar ilk zamanlarda odada beni görünce biraz tuhaf karşılıyordu. Doktor ya da personel zannedenler de oluyordu ama artık erkek hemşire sayısı çok olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Mahremiyet konusu açısından da erkek ve kadın hemşirelerin olması güzel. Meslek olarak severek seçtim, severek okudum ve severek çalışıyorum." dedi.

Hastalara güler yüzle yaklaştığını ve onların duasını aldığını anlattı.

"Salgın dönemi zorlu süreçti ama canla başla çalıştık"

Hemşirelerin insanların ilk nefesinden son nefesine kadar her anına şahitlik ettiğini hatırlatan Baykal, Kovid-19 salgın sürecinin de bunu bir kez daha zor örneklerle hatırlattığını dile getirdi.

Erzurum'da 27 Mart 2020'de ilk Kovid-19 vakasını servis olarak karşıladıklarını belirten Baykal, "O tarihte Çin'den söz konusu hastalığa yönelik bilgi ve görüntüler geliyordu ve bundan dolayı hem sağlıkçılar hem de halk korkuyordu. Kovid-19 ile mücadelede ön cephede olduğumuz için hastalığın bize bulaşmasından ziyade ailemize bulaştırmaya korkuyorduk." ifadelerini kullandı.

Erdinç Baykal, salgın sürecinde hastalığı bulaştırmamak için aynı evde yaşadığı annesinden bir süre ayrı kaldığını anlattı.

Salgın döneminde yaşananları kolay kolay unutamayacaklarını belirten hemşire Baykal, "Mesai arkadaşlarım hastalığı ailesine bulaştırmamak için evlerine gidemedi ve bir süre ortaklaşa ev tutmak zorunda kaldı. Çocuklarına sarılamayanlar, hasta olup vefat eden sağlık çalışanı arkadaşlarım oldu. Salgın dönemi zorlu süreçti ama canla başla çalıştık. Tüm bu zorluğa rağmen kimse bu konuda tereddüt etmeden görevini sürdürdü." diye konuştu.

"Her zaman hemşiremize dua ediyoruz"

Hasta Mihriye Yetim de hastanede çalışan hemşire, doktor ve tüm sağlıkçılara teşekkür ederek, "Erdinç hemşireden çok memnunuz. Hastalara karşı çok iyi ve güler yüzlü. Her zaman hemşiremize dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hastalardan Yılmaz Yazıcı da Erzurum Şehir Hastanesindeki hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, "Burada hizmetler 10 numara. Erkek hemşiremiz ve tüm hemşirelerimiz çok iyi. Hizmetlerinden dolayı hepsine duacıyız, Allah razı olsun." dedi.

Hastalardan Hatip Baran da hastaları güler yüzle ziyaret eden Erdinç hemşire ve diğer sağlıkçılara teşekkür etti.