Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden Uz. Dr. Belkıs Aygün, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle vefat etti. Yakutiye İlçe Sağlık Müdürü Cüneyt Aygün'ün eşi olan Belkıs Aygün'ün vefatı, hastane sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden Uz. Dr. Belkıs Aygün vefat etti.

Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden aynı zamanda Yakutiye İlçe Sağlık Müdürü Cüneyt Aygün'ün eşi Uz. Dr. Belkıs Aygün hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.

Erzurum sağlık camiasını yasa boğan haber, Şehir Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Yapılan açıklamada; "Hastanemiz hekimlerinden Uz. Dr. Belkıs Aygün vefat etmiştir. Erzurum Şehir Hastanesi ailesi olarak merhumeye Allahtan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi. - ERZURUM