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Erzurum Kızılay Şube Müdürlüğü ETÜ'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

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Erzurum Kızılay Şube Müdürlüğü, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde kan bağışı kampanyası düzenledi. ETÜ'de stant açan Kızılay, öğrenci ve personellerin kan testlerini yaparak kan bağışında bulunmalarını sağladı. Rektör Çakmak da kan bağışında bulunan bir öğrenciye altın madalya takdim etti.

Erzurum Kızılay Şube Müdürlüğü Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay'ının ülkemiz genelinde ihtiyaç duyulan kanı temin etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kızılay Erzurum Şube Müdürlüğü ETÜ'de stant açtı.

Fakültelerde ve Kütüphanede stant açan Erzurum Kızılay Şubesi, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra bağışta bulunmak isteyen öğrenci ve personellerin kan testlerini ve tansiyon ölçümlerini yaptı. Uygun kriterlere sahip olan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına alınarak kan bağışında bulundular.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Kızılay standını ziyaret ederek, kan bağışında bulunan öğrenci ve akademisyenlerle bir süre sohbet ettikten sonra yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Çakmak daha sonra Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında 41 kez kan bağışında bulunan İktisat bölümü yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Salih Özarslan'a Kızılay tarafından verilen altın madalyayı takdim etti.

Kan bağışı etkinliğinin ETÜ'de bir kültür haline geldiğini aktaran Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Turgay Burul: "Özellikle bölgemizde çetin geçen kış şartlarında ihtiyaç duyulan kanı temin edebilmek adına burada yaptığımız çalışma bizler için oldukça büyük önem arz ediyor. Öğrenci kardeşlerimizin standımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörümüz bizi hiçbir zaman geri çevirmiyor ve her zaman desteğini gösteriyor. Kendilerine ve tüm ETÜ Ailesine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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