Erzurum'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliliğini durdurarak hayvan pazarlarını kapatma kararı aldı. Şap hastalığıyla mücadele edilmesi ve salgının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirler kapsamında aşılama faaliyetleri de devam edecek.