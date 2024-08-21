Erzurum'da Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Yüksek

Erzurum'da bu yılın ilk 6 ayında Sağlık Bakanlığına ait kuruluşlara 4 milyon 569 bin 72 hastanın başvurduğu ve bunlardan yüzde 88,30'unun aldıkları hizmetten memnun kaldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde, kentteki sağlık hizmetlerinin son durumuna yönelik Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Personel Hizmetleri başkanlarıyla İl Sağlık Müdürlüğünde toplantı yapıldı.

Toplantıya yönelik AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bedir, kentte sağlık alanındaki tüm hizmetler ve hasta memnuniyeti gibi konuların ele alındığını söyledi.

Bedir, "İyinin sonu yoktur. Daha iyiye ulaşmak için her zaman bir yol vardır, yeter ki azimle çalışalım" felsefesiyle vatandaşlara daha iyi hizmet için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlattı.

"Erzurum Şehir Hastanesi 6 ayda 1 milyon 357 bin 86 hastaya hizmet verdi"

Kentte üniversite hastanesi ile özel sağlık tesisleri haricinde Sağlık Bakanlığına ait sağlık hizmetlerinin verilerini paylaşan Bedir, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 6 ayında Şehir Hastanesine 1 milyon 357 bin 86 başvuru yapıldı. Aynı süreçte acil servise 338 bin 768 başvuru, ameliyat sayısı 35 bin 299, robotik cerrahi ile yapılan ameliyat 102, doğum sayısı 2 bin 975, yatan hasta sayısı 32 bin 607, yoğun bakım yatan hasta 4 bin 667, 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Aile Hekimliği ve diğer hizmetlerde muayene sayısı 2 milyon 567 bin 18, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ambulanslarla taşınan vaka sayısı 38 bin 518, helikopter ambulansla taşınan vaka sayısı 217, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki başvuru sayısı 188 bin 862 oldu."

Bedir, il geneli başvuru sayısının 4 milyon 569 bin 72 olduğunu belirterek, "Sağlıkta kaliteyi önemsiyoruz, en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret içindeyiz. Sağlık Bakanlığının e-Nabız verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında yüzde 88,30 hasta memnuniyet oranı bizleri mutlu etse de daha çok çalışma konusunda şevklendiriyor." ifadelerini kullandı.