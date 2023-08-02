Erzurum'da Otomobil Patlaması Sonucu Yanık Alan İki Arkadaşın Tedavisi Devam Ediyor

Erzurum'da geçen hafta meydana gelen otomobil patlamasında ikinci ve üçüncü derece yanık alan iki arkadaşın tedavisi sürüyor. Olayda, otomobilde bulunan bir kişi çakmağına gaz doldururken diğer kişi sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi. Gençler, hızla alev alan kıyafetlerini söndürdü ve hastaneye kaldırıldı. Yanık tedavi merkezinde tedavileri devam ediyor.

Erzurum'da, geçen hafta bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık teşhisiyle sevk edildikleri hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.

Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.