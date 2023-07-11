Erzurum'da otomobil kazasında aile hekimi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında aile hekimi hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Kazada, araç şarampole devrildi ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı eş, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu ciddiyetini koruyor. Kazanın, aile hekiminin görev yaptığı Akşar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmek için yola çıktığı sırada meydana geldiği belirtildi.