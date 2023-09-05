Erzurum'da Halk Sağlığı Şenliği düzenlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından 3-9 Eylül tarihinde belirlenen "Halk Sağlığı Haftası" çerçevesinde, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce, "Halk Sağlığı Şenliği" düzenlendi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda hazırlanan programa katılan Vali Mustafa Çiftçi kurulan stantları tek tek gezdi, karbonmonoksit ölçümünü yaptırdı. Vali Mustafa Çiftçi, diğer bir stantta vatandaşlarla birlikte Psikolog Uğur Avun tarafından verilen 'Öfke Kontrolü' söyleşisine katıldı. Vali Çiftçi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliklere katıldı. Burada gençlerle sohbet etti, onların gösterilerini izledi, dart oynadı ve günün anısına fotoğraf çektirdi. - ERZURUM