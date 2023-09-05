Erzurum'da Halk Sağlığı Şenliği

ERZURUM - Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan düzenlenen Halk Sağlığı Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3- 9 Eylül olarak belirlenen "Halk Sağlığı Haftası" çerçevesinde, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünce 5-7 Eylül tarihlerinde, 14: 30 - 15: 00 saatleri arasında Havuz Başı Kent Meydanı'nda "Halk Sağlığı Şenliği" düzenlenecek. Halk Sağlığı Şenliği'nin ilk gününde Uzman Dr. Esra Daharlı tarafından "Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma", Fizyoterapist Elif Dedeoğlu Akdağ tarafından "Duruş Bozuklukları ve Nefes Egzersizleri", Diyetisyen Yaprak Şule Örek tarafından "Popüler Diyet Programları" ve Psikolog Uğur Avun tarafından "Öfke Kontrolü" konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Bedir; Halk sağlığı önemli

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, gayelerinin halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak olduğunu belirterek, "Bu şekilde vatandaşımıza şenlikle birlikte farkındalık oluşturmak istiyoruz. Halk sağlığı ve beraberinde koruyucu sağlık bizim için tedavi edici hizmetler kadar değerlidir, önemlidir. Hastalıkları ve özellikle kronik hastalıkları önleyebilirsek insanların yaşam kalitesini de artırmış oluruz. Bizim için kronik hastalıkları çok önemli. Halkımızdan bu anlamdaki taramalara iştirak etmelerini bekliyoruz" dedi.

İbişoğlu; Vatandaşlarımızı bekliyoruz

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu, şenlikle sağlığın bir bütün olduğunu vurgulamak, sağlığı kaybetmeden sağlığın kıymetini bilme noktasında farkındalık oluşturmak istediklerini anlatarak, "Stantlarımızda hekimlerimiz ve uzmanlarımızı bu anlamda halkımıza hizmet verecekler. Vatandaşlarımızı 5-7 Eylül tarihlerinde şenliğimize davet ediyoruz. " dedi.

Halk Sağlığı Şenliği'ne Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı birim ve hastane personeli ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer kurumlarda destek verdi.