Erzurum'da doğal olarak yetişen yöre bitkileri sebze olarak tüketiliyor

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada Erzurum'da doğal olarak yetişen ve sebze olarak kullanılan yöre bitkileri ele alındı. Araştırmaya göre, bölgede sebze tüketimi düşük olduğu için yörede doğal olarak yetişen yabani bitkiler sebze olarak değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada Erzurum'da doğal olarak yetişen ve sebze olarak kullanılan yöre bitkileri ele alındı.

Bölgede sebze tüketimi düşük

Araştırma bulgularına göre; Erzurum'da çok sayıda yöresel bitkinin insan beslenmesinde değerlendirildiği ifade edilirken, "Ülkemizde toplam sebze üretimi 17-18 milyon tona ulaşmış olup, kişi başına sebze üretimi 300 kg civarındadır. Ancak, bu değerler Erzurum'un içinde bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Türkiye ortalamasından oldukça düşüktür. Bölgede, kışların uzun ve sert geçmesi, yazların kısa olması sebze ihtiyacının daha çok başka yerlerden karşılanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yörede, sebze fiyatları ülkemizin diğer kısımları ile karşılaştırıldığında çoğu zaman oldukça yüksektir. Bu durum, yöre insanım doğal olarak yetişen yabani bitkileri sebze olarak değerlendirmeye teşvik etmektedir." denildi.

Çaşır ve evelik ilk sırada geliyor

Araştırmada bu bitkilerin daha çok pişirilerek değerlendirildiği ancak, az da olsa baharat veya taze olarak da tüketildiği tespit edildiği hatırlatılarak, " Solarak değerlendirilen bu bitkilerin yöresel adları bağa yaprağı (Plantago majör), ısırgan (Urtica dioica), (Sinapis arvensis), kuzu kulağı (Rumex acetocella), çaşır (Prangos uechritzii), çiriş (Asphodelus ramosus), (Rheum ribes), kuş ekmeği (Polygonum aviculare), yarpuz (Mentha pulegium), pirpirim (Portulaca oleraceçaşır maniası (Pleurotus eringii), çayır mantarı (Agaricus campestris)'dır. İncelemeler sonucunda, bu bitkilerin tüketim miktarı ve metodu da belirlenmiştir. Yöresel sebzelerin yaygın olarak pişirilerek tüketildiği saptanmıştı. Bu bitkiler arasında çaşır ve eveliğin tüketimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ERZURUM