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Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

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Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl sırtlı örümcek kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Kent merkezinde yerde hareketsiz duran kuş gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından kızıl sırtlı örümcek kuşu olduğu belirlenen kuş, koruma altına alındı. Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve beslenmesi yapılan kuş, bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı. Albayrak, AA muhabirine, sevgiyle bakım ve beslenmesini yaptıkları bir canın daha kurtarılmasına vesile olduklarını belirterek, doğada bitkin halde yaralı yaban hayvanı görüp ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Erzurum'da bitkin halde bulunan kızıl sırtlı örümcek kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran kuş gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından kızıl sırtlı örümcek kuşu olduğu belirlenen kuş, koruma altına alındı.

Muayene sonucunda sağlık sorunu olmadığı, bitkin düştüğü belirlenen ve beslenmesi yapılan kuş, bakımının ardından doğal yaşam alanına salındı.

Albayrak, AA muhabirine, sevgiyle bakım ve beslenmesini yaptıkları bir canın daha kurtarılmasına vesile olduklarını belirterek, doğada bitkin halde yaralı yaban hayvanı görüp ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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